Lancia sedie contro i bagnanti, poi si scaglia sui poliziotti. Arrestato un 23enne

Accusato di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, un 23enne eritreo è stato arrestato dagli agenti della volante. Rimesso in libertà non può essere espulso perchÊ, essendo eritreo, usufruisce di protezione internazionale

CATANZARO – Gli agenti della squadra volante hanno arrestato, nel quartiere Lido di Catanzaro, un giovane eritreo di 23 anni, G.T., accusato e di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo straniero, che si trovava in uno stabilimento balneare, dopo aver rotto alcune sedie le ha lanciate sulla spiaggia mettendo in pericolo i bagnanti. Immediatamente avvertiti, gli agenti lo hanno individuato e raggiunto all’interno del giardino antistante allo stabilimento balneare. A nulla, però, è valso il tentativo di calmare il giovane che, per tutta risposta, si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni, dandosi poi ad una precipitosa fuga, per eludere il controllo. Nonostante le sue azioni violente è stato immediatamente bloccato, con l’ausilio di una seconda pattuglia giunta sul posto e per lui sono scattate le manette.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il 23enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertĂ . Il ragazzo non può essere espulso perchĂŠ, essendo eritreo, usufruisce di protezione internazionale.