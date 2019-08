Cinquantenne trovato morto in casa, era coinvolto nell’operazione Reventinum

Giuliano Roperti, 50 anni, è stato trovato senza vita in Piemonte, nella sua casa di Domodossola. Ed è giallo sulla morte dell’uomo che era rimasto coinvolto nell’operazione Reventinum

DOMODOSSOLA – E’ giallo sulla morte di Giuliano Roperti, di 50 anni, nipote di Domenico Mezzatesta, rinvenuto cadavere nella sua abitazione di Domodossola in circostanze ancora poco chiare. L’uomo era rimasto coinvolto lo scorso mese gennaio nell’operazione Reventinum che portò all’arresto di 12 persone ma che era stato rimesso in libertĂ dal Gip. A fare la scoperta nell’abitazione di Via Aldo Moro a Domodossola, dove Roperti era molto conosciuto, è stata la fidanzata rientrata a casa dopo una vacanza. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi ma i sanitari del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, causato da un probabile malore, ma gli inquirenti intendono fare luce per chiarire le cause della sua morte.

Roperti, nipote di Domenico Mezzatesta, ritenuto dai magistrati di essere a capo del gruppo che si sarebbe conteso per anni il territorio del lametino con gli Scalise, era stato rimesso in libertĂ dal gip di Catanzaro. L’operazione Reventinum, condotta dalla Procura delle Repubblica di Catanzaro portò all’arresto di 12 persone ritenute appartenenti a due faide contrapposte in una lotta di ‘nadrangheta, nella Sila catanzarese.