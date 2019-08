Intimidazione a Calabra Maceri, la solidarietà e il sostegno di Unindustria Calabria

“Vicinanza e piena solidarietĂ ” al presidente della Sezione Energia e Ambiente di Unindustria Calabria, Crescenzo Pellegrino, per l’intimidazione che ha subito da parte del presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca.

COSENZA – “L‘atto intimidatorio che ha interessato l’azienda del collega Pellegrino, titolare della Calabra Maceri, avvenuto a poche ore di distanza da quello registrato all’imprenditore della Cooper Poro Edile di Rombiolo e degli altri che si stanno susseguendo nell’area industriale di Maierato – afferma Mazzuca – desta crescente preoccupazione e senso di sgomento”.

“Il clima di tensione generato da questi comportamenti delittuosi tende a mettere a dura prova volontĂ , senso di fiducia e la stessa possibilitĂ di continuare a fare impresa da parte di chi ha scelto di investire in Calabria, operare con impegno e correttezza per contribuire a creare ricchezza in un territorio in endemico ritardo di sviluppo. Per risultare efficace, la lotta al malaffare deve diventare un impegno quotidiano, condiviso e diffuso a tutti i livelli. Gli imprenditori devono poter contare sul sostegno corale di tutti. Non basta la solidarietĂ , ancorchĂ© sincera, se a questa non seguono azioni determinate ed a largo spettro affinchĂ© la domanda di sicurezza e legalitĂ si tramuti in qualcosa di tangibile a livello sociale”.

“La battaglia contro il malaffare che ci vede da sempre in prima linea – sostiene ancora il presidente di Unindustria Calabria – si può vincere solo impegnando tutte le forze migliori delle istituzioni e della societĂ . Rispetto delle regole e legalitĂ ci indicano la strada da percorrere, la direzione da condividere con chi ci sta intorno, l’impegno da assumere per contribuire a far radicare nella societĂ l’ideale del rispetto della giustizia e del senso del bene comune come patrimonio e capitale sociale”