Fiori recisi sulla tomba del figlio ucciso, la denuncia di Caterina Villirillo

Caterina Villirillo è la mamma di Giuseppe Parretta, ucciso a 18 anni da Salvatore Gerace, di 57. Recatasi al cimitero sulla tomba del figlio ha trovato i fiori recisi

CROTONE – A Caterina Villirillo, presidentessa dell’associazione Libere donne, è stato ucciso il figlio a colpi d’arma da fuoco il 13 gennaio del 2018. Il delitto è stato compiuto da Salvatore Gerace, 57 anni, pluripregiudicato che lo avrebbe ucciso perchè “si sentiva spiato”. Un dolore immenso quello di Caterina Villirillo, che in diverse occasioni ha dichiarato di sentirsi abbandonata dallo Stato. L’ultimo episodio però che riguarda il figlio è legato ad una sua recente visita al cimitero dove ha trovato i fiori recisi sulla tomba di Giuseppe e ha denunciato ancora una volta di essere nel mirino.

“Sono già ‘morta’ il 13 gennaio del 2018 insieme a mio figlio ma farò i nomi e dirò tanto altro. Venite da me – dichiara la donna – affrontatemi, e se siete dei veri uomini fate in modo che io possa guardarvi in faccia”. “Sono una donna libera e morirò da donna libera – ha sottolineato la presidente di Libere Donne – e continuerò a parlare di violenza contro le donne e di criminalità . Non mi fermerò mai”.