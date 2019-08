Si svuota l’Ampollino. Codacons: “ecosistema lacustre a rischio. Si intervenga subito”

L’associazione dei consumatori esprime profonda preoccupazione per il significativo abbassamento del livello del lago Ampollino “Rivoli e rigagnoli praticamente scomparsi per la disperazione degli agricoltori”

.

COTRONEI – Dopo il Sindaco di Cotronei Nicola Belcastro, che ha scritto a Regione, Prefettura e Consorzio per accertare e sanzionare eventuali responsabilitĂ per i danni provocati dalla riduzione della portato dell’invaso, anche il Condacos esprime preoccupazione per l’evidente svuotamento del lago Ampollino puntano il dito nei confronti dell’A2A SpA, ovvero la multinazionale cui è stata affidata la gestione dello splendido invaso nella Sila Crotonese e pretende spiegazioni dalla Regione Calabria e dal Ministero dell’Ambiente.

“Chiediamo che la Regione verifichi, immediatamente se risulti modificato il quadro ambientale ed ecologico rispetto all’originario progetto di gestione di A2A SpA” – si legge in una nota diffusa dal Codacons. – Alla luce di un evidente svuotamento in atto del livello del lago, pretendiamo spiegazioni dalla societĂ bresciana e chiediamo che il Ministero dell’Ambiente, il Parco nazionale e la Regione Calabria, pongano in essere tutte le opportune e dovute verifiche affinchĂ© sia chiarito se risulti invariato il quadro chimico-fisico e biologico rispetto al passato”.

“Un atteggiamento irresponsabile che mette a nudo un metodo spregiudicato di utilizzo del territorio senza la benchĂ© minima ricaduta positiva per i calabresi che, anzi, vengono depredati delle proprie risorse, a vantaggio di grandi multinazionali che mortificano l’ecosistema e la morfologia delle nostre montagne. Infatti – sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – nonostante la nostra regione produca energia in maniera abnorme, tanto da esportane ben l’80%, si ritrova a pagare le imposte piĂą alte d’Italia con la colpevole complicitĂ dei nostri amministratori”.