Blitz della guardia di finanza al mercato. Sequestrati 300 articoli “tarocchi”

L’intervento degli uomini delle fiamme gialle al mercato settimanale di Soverato ha permesso di sequestrare 20.000 euro di merce falsa. Denunciate 3 persone

SOVERATO (CZ) – C’erano scarpe, borse, portafogli, cinture e anche abbigliamento per bambini recanti i marchi di moda più famosi… ma palesemente contraffatti. Tutto il materiale “tarocco”, circa 350 capi, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza al termine di un’intensa giornata di controlli nel settore del contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale e che ha portato alla denuncia di 3 persone per i reati di commercializzazione di prodotti falsi e ricettazione.

Materiale che era pronto per essere messo in vendita al mercato del venerdì nel comune di Soverato e messo sotto sigillo dall’intervento delle fiamme gialle che hanno rinvenuto i prodotti recanti i marchi contraffatti di note case di moda che non ha risparmiato neanche il settore dell’abbigliamento per bambini. Infatti, buona parte dei prodotti sequestrati dai militari, erano costituiti da materie prime di scadente qualità , e destinati proprio ai più piccoli, risultando quindi potenzialmente dannosi per la loro salute. Una stima preliminare effettuata sulla merce contraffatta ha permesso di quantificare il suo valore in circa 20.000 euro, qualora la merce fosse stata immessa sul mercato. Proventi illeciti che avrebbero alimentato ulteriormente il circuito del falso.