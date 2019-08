Controlli sulle spiagge, sequestrati ombrelloni e lettini. Un arresto

Controlli nell’ambito nell’operazione denominata Focus ‘ndrangheta, sull’utilizzo delle aree demaniali marittime e all’interno degli stabilimenti balneari.

MELITO PORTO SALVO (RC) – Dopo il sequestro di ombrelloni e sdraio ad Amantea in provincia di Cosenza, la Guardia Costiera, il Nucleo operativo polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Reggio e la polizia municipale di Melito Porto Salvo hanno accertato, all’interno di un lido realizzato sul lungomare che il titolare aveva occupato circa 250 mq di arenile in più di quello concesso. Sono stati sequestrati un totale di 45 ombrelloni e 90 lettini da mare.

Nel comune di San Lorenzo, con la polizia locale, in una struttura ricettiva, sono stati posti sotto sequestro per 80 ombrelloni e 134 sdraio e lettini, che occupavano abusivamente un arenile demaniale di 1.540 mq. In un’altra area di oltre 2.000 mq insistevano negozi e case nonché un chiosco in legno utilizzato come snack bar. In mancanza della concessione demaniale marittima, si è proceduto al sequestro preventivo dell’intera area demaniale e di tutti i manufatti. Il responsabile è stato anche arrestato per furto di energia elettrica poiché aveva realizzato un allaccio abusivo a una cassetta di derivazione di Enel – Distribuzione per alimentare tra l’altro una cella frigo con circa 335 chili di prodotto ittico privo di tracciabilità , anche questo sequestrato.