Latitante di ‘ndrangheta scovato in un appartamento di Giardini Naxos

L’arresto dell’importante esponente della ‘ndrangheta è avvenuto nella tarda serata di ieri

MESSINA – Un blitz fulmineo quello compiuto ieri sera dai Carabinieri del Ros e dai colleghi dei Comandi provinciali di Catanzaro e Messina. I militari si sono introdotti in un appartamento di Giardini Naxos (Me) ed hanno arrestato Francesco Riitano, importante esponente ‘ndranghetista del clan Gallace di Guardavalle (Cz) e ritenuto il capo della locale costituitasi ad Arluno, nel milanese. Riitano, 39 anni, era ricercato per traffico internazionale di stupefacenti (ingenti quantitativi di cocaina approvvigionata dal Sud-America), ed era latitante dal maggio 2017, perchè sfuggito all’ordinanza eseguita dal nucleo investigativo di Milano, nell’ambito dell’operazione denominata “Area 51”.

Il blitz è scattato ieri intorno alle 22 dopo giorni di attività di indagine che hanno permesso di appurare la sua presenza in Sicilia. Riitano al momento del blitz era a cena in compagnia dei familiari in un appartamento affittato in una residenza turistica in località Giardini Naxos. Avrebbe anche tentato di fuggire, seminudo, saltando dal balcone ma è stato bloccato perchè l’appartamento era stato circondato. Con sè aveva carta di identità , patente e passaporto italiani perfettamente falsificati ma anche denaro contante e telefoni cellulari. E gli inquirenti indagano ora, vista la sua caratura per la cosca dei Gallace, su una possibile rete di fiancheggiatori.