Una scossa di terremoto è stata registrata stamattina dai sismografi in Calabria alle 5.20

CROTONE – Ancora un evento sismico registrato in Calabria, in mare, nelle acque antistanti l’area di Crotone e a soli 9 chilometri di profondità . Il terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato dai sismografi sulla costa jonica crotonese e avvertito dalla popolazione. I comuni più vicini all’epicentro sono Strongoli e Rocca di Neto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.