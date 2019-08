Sorpreso ad appiccare il fuoco, si giustifica ai poliziotti: “volevo riscaldarmi”

Stava appiccando il fuoco ad alcune sterpaglie. La squadra volante della Polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione

CROTONE РUn uomo di 31 anni è stato denunciato da agenti della Squadra Volante della questura di Crotone per avere appiccato un incendio. Si tratta di M. A., nato in Ghana che nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione, è stato sorpreso sulla Statale 106, nei pressi della rotonda di accesso ad Isola Capo Rizzuto, mentre era intento ad appiccare il fuoco a delle sterpaglie.

L’uomo era stato gi√† bloccato dai cittadini del posto e da un equipaggio della Polizia di Stato in servizio al centro di accoglienza per migranti ‚ÄúS. Anna‚ÄĚ di Isola Capo Rizzuto. I testimoni hanno riferito che, nonostante i numerosissimi inviti a desistere dal gesto che avrebbe potuto creare pericoli per la circolazione stradale, l’uomo ha continuato ad appiccare altri incendi a sterpaglie.

Ai poliziotti che lo hanno sentito ha raccontato che la mattina seguente sarebbe dovuto presentarsi presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato per effettuare la prevista audizione e che, nel cercare una sistemazione di fortuna per la notte, si era steso in mezzo alle sterpaglie presenti oltre il margine stradale e, sentendo freddo, aveva appiccato il fuoco per riscaldarsi.