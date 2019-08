Smaltivano i rifiuti dandogli fuoco. Denunciato il titolare di un villaggio turistico

L’uomo, titolare di un villaggio turistico a Santa Caterina dello Jonio, dopo la segnalazione dei turisti è stato denunciato dai carabinieri. All’interno del suo villaggio erano stati dati alle fiamme qualsiasi tipo di rifiuti, sia solidi che organici

.

SANTA CATERINA DELLO JONIO (CZ) – I carabinieri forestale di Davoli sono intervenuti dopo le segnalazioni di cittadini e turisti preoccupati per la presenza nell’aria di fumi sgradevoli in località Cottura del comune di Santa Caterina jonio dove, all’interno di un villaggio turistico, erano stati bruciati un ingente quantitativo di rifiuti. I militari, intervenuti sul posto, hanno accertato che rifiuti solidi urbani di varia natura -organici, scarti vegetali, scarti animali provenienti da cucine o mense, bottiglie, piatti e bicchieri in plastica, oli e grassi commestibili, carta, cartone, gabbiette in legno – erano stati dati alle fiamme sul terreno ed avevano causato, oltre all’inquinamento del suolo e dell’aria, anche gli odori sgradevoli, dovuti ai fumi della combustione.

Eseguiti gli accertamenti di rito, sia sul posto che documentali, anche tramite i servizi del sistema informativo forestale ambientale e agroalimentare disponibile per l’Arma dei Carabinieri, il titolare della struttura è stato denunciato per la violazione della normativa ambientale e del codice penale avendo provocato emissioni nell’aria tali da cagionare molestie alle persone. L’operazione svolta dai militari si inserisce in un più ampio quadro operativo attivato dal Comando Generale per le attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi che interessa anche le strutture ed infrastrutture turistiche, in particolare se adiacenti o vicine alle diverse fasce boscate presenti lungo tutta la costa, compresi controlli sull’accensione dei fuochi sugli arenili (falò), gli obblighi previsti per la pulizia delle strade e dei terreni, e i parcheggi delle auto nel bosco.