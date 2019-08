Fiamme minacciano carcere e abitazioni vicino lo Stadio. Residenti bloccano piromane

Due grossi roghi scoppiati ancora una volta a Catanzaro. In località Siano le fiamme interessano un’area non distante dalla casa circondariale e da alcune abitazioni. Un secondo incendio non distante dallo stadio Nicola Ceravolo. Presunto piromane bloccato dai residenti

.

CATANZARO – Non c’è giorno in cui non venga segnalato un rogo nella zona del catanzarese. Negli ultimi giorni i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per diversi incendi che hanno interessato le porte del capoluogo. Anche oggi gli uomini del 115 si ritrovano a fronteggiare due incendi. Il primo sta interessando arbusti e macchia mediterranea in località Siano. I vigili del fuco stanno lavorando per spegnere le fiamme in un’area poco distante dalle abitazioni e dalla casa circondariale. Sul posto anche il Direttore delle Operazioni di Spegnimento che ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei (sta operando un elicottero) ed una squadra CV. Al momento nessun problema particolare per le abitazioni e per il carcere, se non per i disagi dovuti al fumo intenso.

Fiamme vicino lo stadio. Residenti bloccano presunto piromane

Un secondo incendio è invece divampato in Via Mottola d’Amato, sempre a Catanzaro, non distante dallo stadio Comunale Nicola Ceravolo. Le fiamme stanno interessando un uliveto e macchia mediterranea anche qui in prossimità di alcune abitazioni. I vigili del fuoco lavorano incessantemente per circoscrivere e spegnere l’incendio evitando la propagazione delle fiamme verso le vicine case. Il rogo potrebbe essere di natura dolosa. Gli abitanti della zona, infatti, hanno bloccato il presunto piromane e chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato.