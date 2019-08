Tenta di aggredire la moglie con un’accetta. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri

L’uomo ha provato a sfondare la porta di casa nel tentativo di aggredire la moglie. Fermato e arrestato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e di un agente della municipale

MILETO (VV) – Ha tentato di aggredire la moglie sfondando la porta di casa con un grossa accetta, ma per fortuna è stato bloccato dai carabinieri e da un agente della polizia municipale prima che potesse fare del male alla donna e, quindi, arrestato. E’ successo a Mileto, nel Vibonese, dove S.P.C., 49 anni residente a Paravati, ha tentato di entrare nell’abitazione della moglie, con la quale da tempo non intrattiene buoni rapporti, brandendo un’accetta e sferrando diversi colpi contro la porta dell’appartamento. I carabinieri della locale stazione sono riusciti a bloccare l’uomo grazie anche all’aiuto di un vigile urbano. Secondo una prima ricostruzione, il 49enne avrebbe cercato di scagliarsi anche contro i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo dichiarandolo in stato di fermo anche con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.