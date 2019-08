Scontro tra due auto sulla Statale 106, cinque feriti. Statale chiusa al traffico

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente. Quattro le persone ferite, gravi le condizioni di una donna trasportata in ospedale con l’elisoccorso

ROCCELLA JONICA (RC) – Per cause ancora in corso di accertamento, due auto (una fiat Punto e una Renault kadjar si sono scontrate frontalmente intorno alle 09:30 di questa mattina sulla strada statale 106 Jonica nei pressi di Rocella. L’incidente ha provocato 5 feriti. Tra loro solo una donna sarebbe in condizioni piĂą gravi rispetto agli altri 4, tutti trasportati comunque in ospedale in ambulanza. Per la donna, invece, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto, oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i carabinieri. Per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto della strada statale 106 “Ionica” è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni nei pressi del km 116.