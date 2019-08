I carabinieri l’hanno sorpreso mente si prendeva cura di una piantagione di cannabis; circa 330 piante di varia altezza e distribuite su più terrazzamenti in una vasta area di proprietà privata. In casa sono stati trovati altri tre chili di marijuana

CURINGA (CZ) – Sono stati i carabinieri di Girifalco ad arrestare l’uomo, in contrada Samboni di Curinga. La piantagione che il 48enne era intento a curare era ampiamente frazionata ma dotata di un sistema di irrigazione rudimentale. Per l’uomo, un disoccupato 48enne del posto, sono scattate le manette con l’accusa di coltivazione di stupefacenti ma anche per detenzione e porto di arma clandestina. Al momento del fermo i militari gli hanno trovato addosso anche una una pistola, in particolare una revolver con 6 colpi e risultato clandestina. Sul posto sono stati poi individuati anche gli attrezzi agricoli necessari alla coltura, uno spazio adibito all’essiccazione della marijuana, camminamenti e corde utilizzate dall’arrestato per muoversi tra crinali collinari piuttosto ripidi, nel folto della vegetazione. I militari hanno anche perquisito la sua abitazione scoprendo altri tre chilogrammi di marijuana, suddivisi in più sacchi di plastica.