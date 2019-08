Nuova giornata di fuoco in Calabria. Paura a Catanzaro, 2 scuolabus in cenere a Falerna

Fiamme nei pressi di Catanzaro nella zona adiacente alla Strada Statale 280 che collega il capoluogo a Lamezia chiusa al traffico. Nel primo pomeriggio un rogo ha provocato la distruzione di due scuolabus in disuso a Falerna

CATANZARO – Ancora una giornata impegnativa per i vigili del fuoco impegnati con due roghi scoppiati in provincia di Catanzaro. Un vasto incendio è divampato in una zona adiacente alla Strada Statale 280 dei Due Mari che collega Catanzaro a Lamezia Terme. Il rogo è scoppiato in via Barlaam da Seminara e dopo aver interessato arbusti e macchia mediterranea, si è propagato rapidamente lungo il costone raggiungendo alcune abitazioni ed un capannone industriale. Attimi di vero e proprio terrore per i residenti che hanno visto le fiamme avanzare velocemente, spinte anche dal forte vento. Sul posto, ad operare, una squadra boschiva dei vigili del fuoco, una squadra della sede Centrale e autobotte di supporto. Considerata la vastitĂ del fronte di fuoco si è reso necessario l’intervento del direttore operazioni di spegnimento che ha provveduto a richiedere intervento mezzo aereo. Dalle ore 17.00 un elicottero sta operando in zona. Al momento l’incendio sembra essere circoscritto e sotto controllo anche se la SS280, in uscita da Catanzaro direzione Lamezia Terme è stata temporaneamente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di spegnimento.

Incendio distrugge due scuolabus a Falerna

Intorno alle 16.15, invece, squadre dei vigili del fuoco di Lamezia Terme sono intervenute con il supporto di un’autobotte, nella frazione Castiglione Marittimo nel comune di Falerna, per un incendio che ha coinvolto e distrutto due scuolabus in disuso parcheggiati all’interno di un campo sportivo utilizzato come zona di ricovero di automezzi di proprietĂ del Comune. Le fiamme, che inizialmente hanno interessato alcuni arbusti e zone incolte, si sono poi estese verso i due veicoli in sosta andati totalmente distrutti. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estinguere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme ad altri automezzi e veicoli situati a poca distanza così come alcune abitazioni presenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.