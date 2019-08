Troppi pregiudicati tra i portatori della statua del Santo, processione annullata

Le ingerenze della criminalitĂ organizzata nei riti religiosi per dare prestigio ai boss davanti alla gente, ai fedeli, ai cittadini che partecipano al rito. Ma stavolta il parroco ha annullato la processione. Il 90% dei portatori della statua era pregiudicato

COSOLETO (RC) – Troppi pregiudicati tra i portatori della statua di San Rocco ad Acquaro di Cosoleto, nel reggino, piĂą esattamente nella frazione Acquaro. Il parroco, don Giovanni Bruzzì, dopo aver fatto visionare la ‘lista’ alla Polizia ha annullato la processione organizzata per la ricorrenza di San Rocco. Le forze dell’ordine infatti hanno accertato che la maggioranza dei 30 portatori della statua dell’effige del santo era composta da persone con precedenti penali o di polizia.

Una situazione in aperta violazione con le rigide disposizioni imposte in tal senso dal vescovo di Oppido Palmi, Francesco Milito, e dal questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone. Persone considerate non idonee sotto l’aspetto penale ed etico nell’elenco dei portatori inviato dal parroco alle autoritĂ . L’obbligo dei controlli preventivi in tal senso Ă© stato introdotto sin dal 2014 a seguito di quanto accadde quell’anno ad Oppido Mamertina. Nel centro del reggino, in quell’occasione, la statua della Madonna delle Grazie, con una deviazione non autorizzata del percorso stabilito per la processione, venne portata, in segno di omaggio, sotto l’abitazione di un boss della ‘ndrangheta, Giuseppe Mazzagatti. Da allora il vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, monsignor Francesco Milito, ha emanato precise direttive onde evitare situazioni analoghe. E da quel momento su disposizione del Questore vengono attuati controlli rigidi per evitare che le processioni religiose si trasformino in ostentazioni di potere dei boss della ‘ndrangheta.

Proprio per evitare questo tipo di ingerenze, in occasione di processioni religiose, il parroco deve stilare un elenco dei portatori della statua del Santo che va comunicato preventivamente alle autoritĂ di polizia. E nel caso della processione di “Acquaro” di Cosoleto Ă© stato accertato che oltre il 90% per cento delle persone inserite nell’elenco dei portatori risultava non idoneo per problemi con la giustizia. Sulla base di tale situazione, a don Giovanni Bruzzì non Ă© rimasto altro che annullare la processione per la ricorrenza di San Rocco, con conseguente rammarico per i fedeli. Una decisione non solo irreprensibile, ma assolutamente necessaria. A Zungri, nel vibonese, lo scorso anno, per citare un altro caso analogo, la processione venne interrotta dai carabinieri dopo che si accertò la presenza tra i portatori del boss Giuseppe Accorinti. Il corteo potĂ© riprendere soltanto dopo l’allontanamento del boss.