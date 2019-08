Ancora sangue sulle strade calabresi, ancora un motociclista. Morto un 31enne

Si chiamava Vincenzo Dima ed era di Crotone il centauro che questo pomeriggio è morto poco dopo il trasporto in ospedale a seguito di uno terribile scontro con una vettura

.

CROTONE – L’impatto, frontale e violentissimo, non gli ha lasciato scampo, nonostante l’immediato e disperato intervento del 118 arrivato sul posto. Vincenzo Dima, 31 anni di Crotone, è morto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso a causa delle gravissime ferite riportate. Per cause ancora in corso di accertamento, il 31enne ha impattato frontalmente con la sua moto (una Honda Hornet) contro una Fiat Multipla guidata da un’uomo sulla Strada Provinciale 57 (l’ex Statale 106) nei pressi del centro commerciale Akropolis. Sul posto personale della Polizia Locale per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e i vigili del Fuoco di Crotone che hanno provveduto alla rimozione dei veicoli e alla messa in sicurezza.

Quello accaduto oggi pomeriggio è l‘ennesimo incidente nel quale ha perso la vita un motociclista in Calabria. Due nella provincia di Cosenza la scorsa settimana, ben tre nell’ultimo mese in quella di Crotone, tutti accaduti nei pressi della Zona Industriale.