Donna precipita dal terzo piano di un palazzo, è grave. Sul fatto indaga la polizia

La donna, volata giù da un palazzo alto oltre 10 metri a Parghelia, è stata trasportata in elisoccorso a Catanzaro per le gravi ferite riportate. Sul fatto indaga la polizia per capire se si tratti di un incidente o un tentato omicidio

PARGHELIA (VV) – Una donna in gravi condizioni è stata trasferita in elisoccorso da Parghelia, noto centro turistico sulla costa del Vibonese, all’ospedale ‘Ciaccio – Pugliese’ di Catanzaro. L’elicottero, giunto sul posto dopo l’allarme lanciato dai sanitari dell’ospedale di Tropea accorsi per primi sul posto, è stato fatto atterrare sulla strada Provinciale 552. La donna, una trentenne napoletana, per cause ancora in corso di accertamento, nel pomeriggio è precipitata dal balcone del terzo piano di un immobile alto oltre dieci metri riportando un serio trauma cranico e diverse fratture. Oltre al personale del 118 è intervenuta anche la polizia del posto fisso di Tropea e gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia che hanno avviato le indagini per capire se ci si trovi dinanzi ad un incidente oppure ad un tentato omicidio.