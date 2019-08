(FOTO – VIDEO) Vasto incendio alle porte di Catanzaro. Vigili del fuoco al lavoro da ore

L’ennesimo rogo nella nostra regione ha interessato le colline in contrada Calivello alla periferia del capoluogo. Per ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme utilizzando anche due canadair e un elicottero

CATANZARO – Una squadra boschiva dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è al lavoro da questa mattina in contrada Calivello, alla periferia ovest del capoluogo, per un grosso incendio che ha interessato terreni incolti, macchia mediterranea e zona boscata provocando diversi disagi, sopratutto per il fumo acre, anche se fortunatamente non si registrano danni alle persone. Considerata la vastitĂ del fronte di fuoco, si è reso necessario l’intervento di un DOS VF (direttore operazioni di spegnimento) per il coordinamento delle unitĂ di terra e dei mezzi aerei che da questa mattina si sono avvicendati per spegnere le fiamme. In particolare un elicottero e due Canadair.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco l’incendio è stato circoscritto e, sopratutto, si è evitato il propagarsi delle fiamme che sono arrivate a lambire la Tenuta Calivello Resort da un lato e le prime abitazioni della cittĂ di Catanzaro dall’altro. Al momento i vigili del fuoco provvedendo allo spegnimento di ultimi focolai rimasti e alla bonifica della zona.