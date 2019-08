Auto perde il controllo e si schianta contro la vetrina di un negozio

La vettura è finita contro un negozio sfondando letteralmente la vetrina. Danni all’attivitĂ commerciale

REGGIO CALABRIA – Un botto fortissimo, il panico tra la gente, vetri infranti e la vetrina di un negozio in centro sfondata da un’auto. E’ accaduto ieri a Reggio Calabria dove il conducente di un’auto, una Lancia Y, avrebbe secondo i primi riscontri, perso il controllo della vettura finendo prima sul marciapiede e poi schiantandosi contro la vetrina del negozio Amplifon. Attimi di panico tra le persone che in quel momento si trovavano nella zona dove è arrivata anche la polizia municipale. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma l’attivitĂ commerciale ha subito danni e si sono registrati disagi alla viabilitĂ cittadina per alcune ore.

Foto Zoom24