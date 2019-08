Bimba di 7 anni si perde in spiaggia, ritrovata grazie ai cani da salvataggio

Un’avventura finita bene quella accaduta ad una bimba di 7 anni che si era persa in spiaggia tra la folla e con circa 4 mila persone

SOVERATO (CZ) – Era in vacanza con la famiglia a Soverato la bimba di 7 anni che, sfuggita per un attimo all’attenzione dei genitori, si è smarrita sulla spiaggia. Erano le 10.40 quando la mamma della bimba, molto spaventata, si è rivolta alla postazione di sicurezza della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Momenti di apprensione e di paura, di panico e angoscia per i familiari visto che in quel momento sul tratto di costa erano presenti circa 4mila persone. Ma tutto è finito bene perchè la piccola, dopo circa 40 minuti di ricerche, è stata ritrovata dai fantastici labrador-bagnini della Scuola italiana cani di salvataggio, presente nella località turistica balneare del catanzarese con una postazione di sicurezza.

Le cinque unità cinofile Sam, Cloe, Pedro, Zoe e Maya, scattato l’allarme, si sono subito messe alla ricerca della bambina coadiuvate dai loro operatori facendosi strada tra la folla di circa 4 mila persone ammassata negli ombrelloni e sul bagnasciuga. Dopo circa 40 minuti, che per i genitori della bambina sono apparsi interminabili, la piccola è stata individuata mentre vagava impaurita alla ricerca del proprio ombrellone nella parte opposta rispetto a quella dove si trovavano la madre e il padre. E sono stati gli occhioni della “veterana” Maya a consolare la bambina sdrammatizzando la paura.

Il super lavoro dei cani bagnini a Ferragosto

Oltre alla spiaggia di Soverato sono stati 5 gli interventi in poche ore dei cani bagnini, le Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio, che hanno salvato la vita a sei persone in Sicilia, Campania e Calabria.

Sicilia, ad Alcamo Marina e Mondello, una 29enne: “Salva grazie agli angeli del mare”

In Sicilia, giornata da bollino rosso per il mare molto mosso e il forte vento di maestrale: ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani, una ragazza di 29 anni, trascinata al largo dalle corrente, è stata soccorsa da tre Unità Cinofile Sics. È accaduto alle 12.10: la donna che nuotava tra le onde, è finita in una buca a circa 60 metri dalla riva; nonostante tentasse di nuotare, la risacca le impediva di avanzare verso la spiaggia. Dalla postazione di sicurezza, le Unità Cinofile in servizio, che già la stavano osservando, hanno notato il gesto della mano che chiedeva aiuto. Immediatamente sono partiti verso il mare Teo, labrador color cioccolato, Marcus, golden retriver, e Nerone, un labrador nero. Gli operatori hanno messo in sicurezza la ragazza facendola attaccare al baywatch e i tre bagnini a quattro zampe hanno trainato il rientro sul bagnasciuga, accolto con un applauso dalla spiaggia affollata.

Guarda il VIDEOÂ

«Sono stati momenti molto brutti, non riuscivo a tornare a riva per una forte risacca. Grazie a questi angeli del mare, sono salva» ha detto la ragazza ancora impaurita e molto commossa.

Provvidenziale l’intervento degli angeli del mare anche sulla spiaggia di Mondello, a Palermo: alle 15.30 le due Unità Cinofile in servizio, insieme all’assistente bagnante della Urepa con il pattino, sono intervenuti in soccorso di un bambino di 8 anni che si era pericolosamente allontanato dallo stabilimento balneare, nuotando per circa mezzo chilometro all’inseguimento del materassino trascinato via dal vento. Senza accorgersene, il bambino era arrivato ad un distanza di circa 150 metri dalla riva: il mare era molto mosso e le sue forze erano ormai allo stremo. In suo aiuto, sono partiti Harry, labrador miele e Kira, una labrador nero di 2 anni, brevettata da appena un mese, al suo primo intervento di salvataggio. Insieme, hanno riportato il bambino sulla spiaggia.

Campania, tre persone soccorse in poche ore a Palinuro

Sono stati due gli interventi a distanza di poche ore, sulle Spiaggia delle Saline di Palinuro, dove nella giornata di Ferragosto erano in servizio sei Unità Cinofile Sics. Anche qui, il mare era molto mosso e le onde raggiungevano un metro e mezzo di altezza, quando, alle ore 11.40, una coppia di ragazzi di 29 e 25 anni di Pavia, si è trovata in grave difficoltà . In quel punto, il mare è particolarmente pericoloso per la presenza di una buca che rischia di diventare una trappola mortale. In soccorso dei due ragazzi, sono partiti Iago, golden retriver color miele e Stan, labrador miele.

Le zampe palmate e coraggiose di Stan si sono lanciate una seconda volta tra le onde poco dopo, intorno alle 13, quando una signora di mezza età , dopo essersi allontanata troppo dalla secca, mentre nuotava insieme al marito, è stata soccorsa a 70 metri dalla riva. Insieme a Stan, è intervenuta Lucy, una femmina di labrador: con un doppio traino, hanno contrastato la corrente fortissima e l’hanno riportata a riva.