Litiga e incendia l’auto della vicina di casa. Arrestata una 29enne

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per una ventinovenne pregiudicata, accusata di danneggiamento seguito da incendio

SAN ROBERTO (RC) – I carabinieri di San Roberto hanno arrestato e posto ai domiciliari Angelina Licari, 29enne di Scilla, pregiudicata e ritenuta responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio. Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate dai militari che erano intervenuti la notte del 10 maggio scorso in via Roma di San Roberto, dove era stata segnalata un’autovettura data alle fiamme. In un primo momento i carabinieri avevano raccolto informazioni dalla persona offesa e da altre persone informate sui fatti. Poi hanno eseguito un’accurata perquisizione domiciliare a carico della Licari, vicina di casa della vittima, con la quale erano intercorsi dei litigi.

Proprio durante il controllo i carabinieri avevano rinvenuto e sequestrato un contenitore metallico contenente del liquido infiammabile, utilizzato poco prima dalla ventinovenne. La successiva analisi dei filmati di videosorveglianza presenti sulla strada hanno permesso di riconoscere inequivocabilmente, quale autrice del gesto delittuoso Angelina Licari che, al momento della perquisizione, aveva ancora indosso i medesimi abiti con cui appariva nei filmati di videosorveglianza.