Grosso tir urta e fa crollare il balcone di un palazzo nel centro storico

Il mezzo pesante ha urtato il balcone di un’abitazione situato in Via Salomone nel cuore di Pizzo Calabro provocandone il crollo. Molti i disagi alla circolazione ma per fortuna nessun ferito

PIZZO CALABRO (VV) – Nonostante il divieto di transito per i mezzi pesante ha evidentemente pensato di poter transitare senza problemi per via Marcello Salomone, che dalla statale 552 collega Vibo Marina al centro turistico vibonese e poi scende giù fino alla marina di Pizzo Calabro. Ed invece, il grosso mezzo pesante guidato da un cittadino straniero, in una curva ha finito per impattare contro il balcone di un’abitazione nel centro storico, provocandone il crollo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se i detriti finiti sulla strada hanno provocato la chiusura della carreggiata con enormi disagi alla circolazione stradale e centinaia di auto rimaste incolonnate considerando anche l’enorme afflusso di turisti che in queste settimane si trovano sulla costa degli Dei. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la porzione di edificio danneggiato e rimosso i calcinacci dalla strada tornata percorribile. A coordinare le operazioni anche i carabinieri che hanno multato l’autista.