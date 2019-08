Sorpresi dopo aver rubato prodotti da un supermercato. Arrestati tre cittadini rumeni

I tre, tutti con precedenti penali, sono stati arrestati dai Carabinieri che li hanno sorpresi con un ingente quantità di merce appena rubata da un supermercato. Le raccomandazioni dei militari per prevenire i furti nel periodo estivo

LOCRI (RC) – Nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti dai carabinieri di Locri e particolarmente intensificati in prossimit√† di ferragosto, i militari della sezione radiomobile di Locri, assieme ai colleghi della stazione di Siderno, hanno arrestato con l‚Äôaccusa di furto aggravato in concorso, tre cittadini rumeni, due donne e un uomo: Menes Viorel e Sefer Leana di 35 anni e Dumitru Eelena di 32. Tutti e tre con precedenti di polizia e residenti a Reggio Calabria. In particolare, i tre sono stati sorpresi con un ingente quantitativo di generi alimentari, che avevano sottratto poco prima da noto supermercato di Siderno. L’arresto √® stato effettuato sabato mentre ieri, l‚Äôautorit√† giudiziaria di Locri, ha convalidato degli arresti e ha disposto il regime dei domiciliari per il Menes e l‚Äôobbligo di dimora per la Sefer e la Dumitru.

Inoltre, al fine di prevenire e reprime il fenomeno dei furti, soprattutto quelli in abitazione che si verificano con maggiore frequenza in questo periodo di ferie estive, i carabinieri invitano tutti i cittadini a segnalare situazioni di emergenza, anche solo dubbie, ed a richiedere l’intervento dei Carabinieri secondo le indicazioni di seguito riportate: