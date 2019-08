Spara contro un’abitazione e fugge a bordo di un motorino. Cade e viene arrestato

L’uomo, un 38enne, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere caduto dal ciclomotore usato per la fuga. Addosso aveva una pistola calibro 9 con matricola abrasa, caricatore da 15 colpi pieno e colpo in canna oltre ad altre munizioni

.

PALMI (RC) – I carabinieri della compagnia di Palmi hanno arrestato un 38enne, L.C., per minaccia aggravata, danneggiamento aggravato mediante esplosione di colpi d’arma da fuoco, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, porto e uso di arma clandestina in luogo pubblico. I militari, la notte scorsa, sono intervenuti dopo una chiamata al 112, nell’abitazione di un 40enne di Castellace di Oppido Mamertina contro cui erano stati sparati numerosi colpi d’arma da fuoco. I carabinieri, dopo aver messo in sicurezza gli occupanti dell’abitazione, hanno effettuato un sopralluogo all’esterno udendo dei rumori sospetti ed hanno visto un uomo con il volto coperto da passamontagna a bordo di un motociclo con targa occultata.

Alla vista dei militari l’uomo si è dato alla fuga. Ma inseguito dai carabinieri è caduto dal ciclomotore ferendosi. Bloccato dai militari addosso aveva una pistola calibro 9 con matricola abrasa, caricatore da 15 colpi pieno e colpo in canna oltre ad altre munizioni. Adesso il 38enne, in stato di fermo, è piantonato negli ospedali “Riuniti” di Reggio Calabria.