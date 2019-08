Pericoloso svincolo sulla Silana – Crotonese, jeep sbanda e si ribalta

Aveva investito un cane

CERENZIA (KR) – Ennesimo incidente sulla statale 107 all’altezza dello svincolo di Cerenzia. Una Mitsubishi Pajero guidata da un ultrasessantenne di Castelsilano nella notte trascorsa, dopo l’01:00 è sbandata ribaltandosi. Illeso il conducente che verosimilmente dopo aver colpito e ucciso un cane (che si trova ancora a bordo strada) ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato prima sul guardrail, finendo dall’altro lato della strada, per poi capovolgersi su un lato. L’incrocio è stato costruito in maniera anomala tant’è che sono numerosi gli incidenti che si verificano da anni sempre nello stesso punto nel territorio del Comune di Cerenzia sulla Silana – Crotonese. Un tratto di strada dove le auto che viaggiano in direzione Crotone sono costrette a tagliare la strada a chi arriva dall’altro senso di marcia per imboccare lo svincolo per Cerenzia.

Un rettilineo in cui le auto sfrecciano ad altissima velocità rendendo la circolazione estremamente pericolosa. La necessità di installare autovelox in prossimità degli incroci dei Comuni di San Giovanni in Fiore, Celico, Cerenzia e Caccuri dal 2017 viene ripetuta da residenti e pendolari e in via ufficiale anche dal movimento Riva Destra Cosenza. Il coordinatore della provincia di Cosenza Pasquale Gallo anche questa mattina ha ribadito quanto sia indispensabile costringere gli automobilisti a rallentare, con postazioni di rilevamento elettronico o con dossi o con rotonde,per tutelare l’incolumità di tutti coloro che transitano sulla statale 107. Provvedimenti che contribuirebbero a ridurre il numero di incidenti tra la Presila e il crotonese.