Santelli: “sanità calabrese paralizzata da Pd e Cinquestelle. Situazione drammatica”

“La situazione della sanitĂ calabrese è drammatica e le colpe sono del Partito democratico e dei Cinquestelle”

COSENZA – Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria, attribuisce le responsabilitĂ del disastro in cui versa la sanitĂ nella regione al “Partito democratico che ha nominato manager irresponsabili, e sui Cinque stelle che, due mesi dopo l’occupazione militare del settore, non ha fatto niente”.

“Basti pensare all’Asp di Cosenza dove si sono avvicendati 7 manager in 8 mesi, capaci solo di predisporre delibere di promozione l’ultimo giorno del loro mandato. Dove sono i manager indicati dal Governo dopo l’approvazione del disastroso decreto Calabria?” Si chiede la Santelli.

“Medici e pazienti sono abbandonati a loro stessi – dice Santelli – mentre va in onda un gioco di potere senza precedenti. Hanno annunciato l’arrivo dei nuovi manager da due mesi – dice Santelli – ma non riescono a mettere ordine in nessun modo. Bisognava affrontare l’emergenza estiva con nuovi medici – aggiunge Santelli – ma non è arrivata nessuna novitĂ . Siamo precipitati ulteriormente – conclude Santelli – grazie alle scelte assurde compiute prima dalla giunta Oliverio e poi dalle negligenze dei cinquestelle“.