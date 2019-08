Jovanotti dopo le critiche di Praia a Mare: «Non siamo hoolligan, rispettiamo l’ambiente»

In 25mila a Roccella Ionica per la seconda tappa calabrese

ROCCELLA IONICA (RC)- “Non siamo hooligan che dove vanno distruggono tutto. Noi siamo diversi, dove andiamo costruiamo, rispettiamo l’ambiente, i luoghi e le persone. Lasciamo i luoghi pi├╣ puliti di come li troviamo”. Cos├Č Jovanotti si ├Ę presentato ai circa 25 mila accorsi a Roccella Ionica per la seconda tappa calabrese del Jova Beach Party. Un chiaro riferimento alla vicenda di Vasto dove il concerto ├Ę stato vietato. Intanto a Roccella per tutto il pomeriggio si ├Ę ballato sotto il palco allestito sulla spiaggia, con fan di tutte le et├á arrivati dalla la Calabria e dalla Sicilia. L’artista ha anche “celebrato” il matrimonio di due giovani reggini. “Questo angolo di Calabria – ha detto – ├Ę fantastico, bellissimo. Organizzazione perfetta e tanta bella gente a cui piace la musica e il sano divertimento”. Quindi un richiamo alla politica: “deve fare di pi├╣ per l’ambiente e la tutela del territorio. In ogni comune bisognerebbe fare la raccolta differenziata”.