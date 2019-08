Incendio fienile, salvati i capannoni: non si esclude il dolo

I vigili del fuoco hanno lavorato per cinque ore spegnendo l’incendio e salvando l’area circostante con annesse strutture commerciali

MAGISANO (CZ) – Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Taverna, è intervenuta questa notte in LocalitĂ Serre nel comune di Magisano nel catanzarese, per un incendio fienile.

La struttura, costituita da pareti in legno e copertura in lamierato, e le balle di fieno in essa contenute sono andate completamente distrutte dal rogo.

Le fiamme, inoltre, hanno coinvolto arbusti, sterpaglie e macchia mediterranea.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Taverna coordinati dal CR Mancuso Roberto della sede Centrale è valso all’estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme ad alcuni capannoni situati a poca distanza dal fienile. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa cinque ore.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto intervenuti i carabinieri della stazione di Zagarise per quanto di competenza. Non si registrano danni a persone.