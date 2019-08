Tropea, minorenni denunciano pusher: due fratelli in arresto

Due minorenni in possesso di droga sono stati intercettati dai carabinieri. I due hanno svuotato il sacco raccontando chi li rifornisse di droga

TROPEA (VV) – Nella scorsa notte, a Tropea nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, la Squadra Mobile di Vibo Valentia ha segnalato alla competente Prefettura tre persone, di cui due minorenni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, con conseguente sequestro di 4,4 grammi di marijuana e 1,7 grammi di hashish. I due minorenni, escussi a sommarie informazioni alla presenza dell’esercente la potestĂ genitoriale, hanno dichiarato di aver acquistato la droga da due fratelli di Tropea, che durante la notte sono stati identificati, risultando entrambi gravati da pregiudizi di natura penale.

A seguito di controllo, uno dei due è stato trovato in possesso di 2,9 grammi di marijuana, anch’essi sottoposti a sequestro. Alla luce di quanto emerso nelle indagini, trascorsa la flagranza di reato, i due spacciatori sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dalla minore età degli acquirenti.