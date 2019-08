Crisi di Governo aggraverà il dramma della sanità calabrese

Gravi ricadute in Calabria

CATANZARO – “Gli effetti della crisi di Governo potrebbero avere gravi ricadute sulla sanitĂ calabrese che è al collasso, dopo il decreto Calabria. È opportuno che il presidente della Regione Calabria ed i parlamentari calabresi tutti, chiedano un incontro immediato al Ministro della salute con le parti sociali per mettere in sicurezza il sistema della salute pubblica in Calabria con lo sblocco immediato delle assunzioni necessarie e le nomine del nuovo management”. Lo afferma, in un post su Facebook Angelo Sposato, segretario generale della CGIL Calabria. “Serve un gesto di responsabilitĂ collettivo – prosegue Spsato – non c’è tempo da perdere. Noi siamo disponibili anche a ferragosto”. “Dopo un anno e qualche mese, dopo aver fatto perdere la credibilitĂ all’Italia, dopo tanti danni fatti sulle spalle dei cittadini arriva la #crisidigoverno. È una fuga per nascondere l’incapacitĂ del governo #Lega #M5S, ma ormai la maschera è caduta. Avevamo ragione noi!”. CosĂŹ, si esprime invece su Twitter, il senatore del Pd, Ernesto Magorno.