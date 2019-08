Regionali: Zingaretti, chiederemo un passo indietro a Oliverio

In Calabria prevista la votazione in autunno, ma gli analisti prevedono lo slittamento nel 2020

CATANZARO – “Nelle elezioni regionali sì, questo già l’ho detto”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, oggi ad Agorà Estate, ha risposto alla domanda se a Oliverio non sarà chiesto un passo indietro al governatore calabrese Mario Oliverio. Oliverio è stato eletto il 4 novembre del 2014 e nel prossimo autunno si tornerà a votare, anche se alcuni analisti ipotizzano che le elezioni regionali possano slittare all’inizio del 2020. Zingaretti, oggi, rispondendo ad una domanda sulle inchieste giudiziarie che hanno riguardato esponenti del Pd e lo stesso Oliverio, ha osservato che “in Calabria c’è un’indagine, la Procura sta indagando. Abbiamo già detto, anche al presidente attuale, che io credo sia tempo opportuno, anche se è stato fatto molto, di voltare pagina, di costruire per le prossime amministrative calabresi un progetto che allarghi, che metta più forze e anche nuove energie in campo, che individui una candidatura nuova, più unitaria e che interpreti di più il rinnovamento che quella regione interpreta”.

Il senatore del Pd Ernesto Magorno, commentando le parole di Zingaretti ha sostenuto di condividere le sue parole “a proposito delle strategie da mettere in campo in vista delle prossime elezioni regionali. Bisogna voltare pagina e perseguire la strada del rinnovamento, è questa la base per costruire un progetto serio e credibile agli occhi degli elettori”.