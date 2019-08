Calabria caso Spoleto: Regione, infondato pagamento pernottamento artisti

Nessuna liquidazione per il pernotto degli artisti nel caso Spoleto. In regione è presente sola la fattura elettronica per servizi di promozione

CATANZARO – Il dipartimento Turismo della Regione Calabria, “in merito ad alcune notizie di stampa relative alla partecipazione della Regione al ‘Festival dei Due Mondi di Spoleto’, secondo cui i fondi della Regione Calabria sarebbero serviti per liquidare fatture relative al pernottamento di artisti come ad esempio Raffaella CarrĂ ed altri, rileva l’assoluta infondatezza di dette notizie”. E’ quanto si legge in una nota diffuso dall’ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria in merito all’inchiesta della Procura di Catanzaro nella quale il presidente Mario Oliverio è indagato per peculato. Il dipartimento, nella nota, precisa che: “agli atti del fascicolo relativo alla partecipazione della Regione Calabria al ‘Festival dei Due Mondi di Spoleto’ edizione 2018, non risultano acquisite e liquidate fatture per la partecipazione e/o pernottamenti di artisti alla manifestazione; risulta esclusivamente acquisita e liquidata con Decreto D.G. n. 9247/2018, la fattura elettronica per i servizi di promozione e comunicazione erogati in occasione della partecipazione della Regione Calabria alla manifestazione”.