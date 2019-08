Isola Capo Rizzuto, incendio autovettura

Auto in fiamme poco prima dell’alba. Probabile dolo. Sul posto i vigili del fuoco e i militari dell’Arma che hanno aperto una indagine

Questa mattina alle ore 4:30 una chiamata allertava la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone per un incendio autovettura. All’arrivo sul posto l’auto era già interessata quasi totalmente dalle fiamme. I Vigili del Fuoco si prodigavano tempestivamente allo spegnimento della stessa per evitare che le fiamme potessero interessare anche il primo piano dell’abitazione vicina.

A fine intervento si procedeva alla messa in sicurezza della zona circostante. Le cause sono in corso di accertamento, sul posto per quanto di competenza i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto.