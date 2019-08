‘Ndrangheta e marijuana, cinque persone in manette (VIDEO)

Sequestrate oltre settemila ‘piantine’

AFRICO (RC) – Lo scorso fine settimana, ad Africo, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, i Carabinieri della Compagnia di Bianco, ed in particolare della Stazione di Africo Nuovo, con l’ausilio dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato 5 persone, perchĂŠ sorprese a coltivare una piantagione di marijuana di vaste dimensioni sita in un’impervia area aspromontana in prossimitĂ del vecchio centro abitato di Africo. Avviata lo scorso luglio, l’indagine ha consentito di rinvenire e sequestrare 7.500 piante di marijuana nonchĂŠ quasi un chilo dello stesso stupefacente giĂ essiccato. Con lunghi appostamenti e riprese video sulla piantagione individuata è stato possibile identificare i coltivatori, tra i quali diversi soggetti vicini, per vincoli di parentela, alla cosca di ‘ndrangheta Speranza – Palamara – Scriva di Africo.

A rispondere, a vario titolo, dei reati di produzione e traffico illecito in concorso di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sono: Domenico Antonio Versace, nato a Locri il 05.11.1983 e residente ad Africo; Francesco Strangio, nato a Locri il 15.11.1976 e residente a San Luca; Arcangelo Mollica, nato a Bova Marina il 22.07.1962 e residente ad Africo; Leo Mollica, nato a Melito Di Porto Salvo il 03.10.1962 e residente ad Africo; Rocco Morabito, nato a Locri il 03.01.1983 e residente ad Africo. Come recentemente riscontrato in analoghe attività d’indagine anche in questo caso gli indagati hanno installato alcune foto-trappole a presidio delle piantagioni, strumentazione sequestrata per i successivi accertamenti tecnici.

Numerose le operazioni tese al contrasto del fenomeno del narcotraffico messe a segno nell’ultimo periodo dal Gruppo Carabinieri di Locri, fra le quali si annoverano: l’operazione “Selfie” condotta dalla Compagnia di Bianco che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 soggetti per l’ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed al sequestro di oltre 11.000 piante e 35 chili di marijuana; l’operazione “Santavenere” condotta dalla Compagnia di Bianco che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 soggetti per produzione di sostanza stupefacente in concorso ed al sequestro di oltre 1.500 piante e 67 chili di marijuana; l’operazione “Nikita” della Compagnia di Locri che ha portato all’arresto di 6 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed al sequestro di alcune dosi di cocaina/eroina.

In totale, dallo scorso maggio, i Carabinieri del Gruppo di Locri hanno sequestrato e distrutto 9 piazzole, sulle quali erano presenti oltre 16.000 piante di marijuana, arrestando nella flagranza del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti 7 persone, alcuni dei quali giovanissimi i quali – allettati dal guadagno facile che deriva da tali attività – sono molto spesso inconsapevoli del fatto che per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è prevista una pena detentiva superiore ai venti anni.