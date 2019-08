‘Ti sgozzo con le mie mani’, minaccia ex moglie davanti ai poliziotti

Quarantottenne in manette

CATANZARO – Era destinatario della misura dell’allontanamento dalla casa familiare ma ha continuato ad avere comportamenti violenti e aggressivi nei confronti dell’ex moglie arrivando a minacciarla, anche davanti ai poliziotti, con frasi come “Ti sgozzo con le mie mani”. Un cittadino di nazionalitĂ marocchina F.A., di 48 anni, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Catanzaro per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali nei confronti dell’ex coniuge e della loro figlia diciassettenne. L’arresto dell’uomo, che avrebbe dovuto osservare anche il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex consorte, è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura.