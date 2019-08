Calabria, caso Spoleto: indagato anche l’ex parlamentare Ferdinando Aiello

Secondo gli inquirenti avrebbe avuto il ruolo di istigatore e determinatore della condotta nonchè in parte beneficiario dei fondi ditratti

CATANZARO – C’è anche l’ex deputato Fredinando Aiello tra le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per la vicenda dei fondi della Regione Calabria destinati alla promozione turistica della Regione Calabria, impiegati per finanziare un evento giornalistico, svoltosi nel luglio 2018 a Spoleto. L’ex parlamentare del Pd, secondo quanto emerge dalle indagini, messo a conoscenza che la società di comunicazione Hdra era alla ricerca di un finanziatore dell’evento avrebbe messo in contatto Oliverio con la società “istigandone la partecipazione e partecipando lui stesso, sebbene privo di titolo, a spese regionali”.

Calabria: Granato, il sequestro al governatore Oliverio è frutto di una nostra denuncia

“È frutto di una nostra specifica denuncia alla Procura di Catanzaro il recente sequestro di circa 100 mila al governatore Oliverio e al legale rappresentante della società Hdrà , per la vicenda, dello scorso anno, della comparsa del governatore calabrese a un format giornalistico nell’ambito del Festival di Spoleto”. Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5S, Bianca Laura Granato. “Il Movimento 5 Stelle fu l’unica forza politica – aggiunge la parlamentare – a denunciare il caso, nella consapevolezza che tutti quei soldi per la partecipazione di Oliverio al Festival erano uno spreco e non servivano a promuovere l’immagine della Calabria. L’azione della Procura di Catanzaro è significativa. Si tratta dell’ennesimo intervento della magistratura a tutela dei fondi pubblici, che non possono mai essere utilizzati per propaganda elettorale”. “Ci auguriamo – conclude la senatrice – che sia presto definita la posizione di Oliverio, il quale non ha mai voluto dare conto ai cittadini calabresi, preferendo tacere, della concreta utilità di quella sua uscita pubblica a Spoleto, con tanto di cena di gala a spese dei contribuenti”.