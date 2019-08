Cane incastrato sotto una catasta di legno, salvato dai vigili del fuoco (Foto)

Intrappolato da due giorni abbaiava per attirare l’attenzione, nessuno degli abitanti della zona riusciva a capire da dove provenisse il lamento

MESORACA (KR) – E’ di oggi pomeriggio il salvataggio di un cucciolo rimasto intrappolato per due giorni ed impedito a muoversi dal catrame che aveva sul pelo. Intorno alle ore 18 una chiamata alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone segnalava un cagnolino rimasto incastrato sotto una catasta di legna, in via Mazzini Filippa nel comune di Mesoraca. Il continuo lamento del cucciolo si udiva già dalla giornata di ieri ma nessuno degli abitanti della zona era riuscito ad individuare il cucciolo sotto la grossa catasta di legna. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia, la situazione si presentava complicata.

In prima battuta si è provveduto a spostare la legna cercando di capire la giusta posizione del malcapitato animale. I vigili hanno poi proceduto successivamente al recupero dell’amico a quattro zampe che si era infilato sotto una pedana in legno rimanendo incastrato a tal punto da non riuscire più a liberarsi. Effettuato il recupero gli uomini del 115 hanno notato che il cucciolo era anche impedito al movimento perché sporco di catrame e quindi bloccato dal peso dello stesso materiale viscoso. Ad intervento terminato si è provveduto a ripulire il piccolo animale dal catrame e a consegnarlo alle cure della mamma sempre presente nelle vicinanze.