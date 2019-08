Tropea e Ricadi, prosegue la lotta all’abusivismo demaniale marittimo

Sequestrate diverse strutture balneari, restituendo al pubblico utilizzo 700 metri quadri di spiaggia occupata da ombrelloni e lettini

TROPEA (VV) – I militari della Capitaneria di porto di ViboValentia Marina, in localitĂ Baia di Riaci dei Comuni di Tropea e Ricadi, sono stati impegnati in attivitĂ di contrasto all’abusivismo demaniale, hanno accertato che alcuni privati, tra cui titolari di concessione, avevano monopolizzato l’utilizzo della piccola e suggestiva baia, posizionando proprie strutture balneari oltre i limiti consentiti o addirittura senza essere in possesso di concessione. L’intervento ha consentito di restituire alla pubblica fruizione la maggior parte di quel tratto di costa ricadente tra i Comuni di

Tropea e Ricadi, molto nota e frequentata anche da turisti che, nell’immediatezza, hanno approfittato per posizionare il proprio ombrellone e fare il bagno.

L’attività condotta dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia segue ad altri interventi operati sempre nei Comuni di Tropea e Ricadi che avevano comportato il sequestro di ulteriori strutture e rientra nella cornice più ampia dell’operazione nazionale Mare Sicuro organizzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e coordinata, a livello regionale, dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria al fine di garantire una stagione tranquilla a bagnanti e diportisti ed assicurare la libera fruizione degli arenili da parte dei cittadini.