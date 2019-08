Il giovane è deceduto subito dopo l’impatto contro un’autovettura

CATANZARO – Un motociclista, Bruno De Sando, di 29 anni, di Maida, è morto oggi in un incidente sulla provinciale che da Maida porta a Lamezia Terme. La moto condotta dall’uomo, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. la morte è stata istantanea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi ed i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

