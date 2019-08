Simona D’Andrea, la giovane nuotatrice che vuole sconfiggere il mare e la malattia

Un sogno lungo un anno quello di Simona D’Andrea che finalmente vedrà realizzarsi oggi, quando la giovanissima nuotatrice del “G.A.S. Catanzaro” si tufferà nelle acque di Punta Faro (Me) per raggiungere Villa San Giovanni (Rc)

CATANZARO – Simona, era pronta alla storica traversata ufficiale dello Stretto giĂ lo scorso anno ma non avendo compiuto i 14 anni richiesti per la categoria ragazzi, non è stata ammessa alla gara giunta alla 55ma edizione sul percorso di 6,2 chilometri. Non tutto il male vien per nuocere perchĂŠ Simona in questo periodo si è allenata con maggiore impegno per affrontare una doppia sfida: quella del mare e soprattutto quella della sua malattia, il Diabete di tipo 1, che l’ha colpita ancora bambina e che da allora è seguita con grande professionalitĂ dal Pediatra Diabetologo, dott. Felice Citriniti.

La competizione può essere definita come la vera gara della Traversata dello Stretto di Messina, perchĂŠ l’attraversare lo stretto a nuoto è giĂ una conquista. Partecipare, quindi, sarĂ la vera sfida e riuscire ad arrivare al traguardo l’obiettivo primario. A seguire nel percorso la nuotatrice, oltre al team medico-sportivo, anche e soprattutto papĂ Luigi e mamma Katia, orgogliosi di una figlia cosĂŹ combattiva. La sua partecipazione sarĂ sostenuta da Agd Italia da sempre testimone che lo Sport, unitamente ad una corretta alimentazione e un’adeguata terapia insulinica è un ottimo alleato per la buona gestione della malattia. Questi i pilastri fondamentali per la cura del diabete di tipo 1 e la garanzia di un buon controllo metabolico ed una qualitĂ di vita degna di tale nome.

“I bambini e giovani ci dimostrano con queste imprese che il diabete tipo 1 gestito con rigorosa attenzione non pone limiti alla realizzazione dei propri sogni. Ecco la motivazione alla base del nostro impegno per rendere meno tortuoso il loro percorso di vita verso traguardi sempre più ambiziosi. Questa iniziativa entra a pieno nella nostra nuova campagna di comunicazione Accendi la testa e fai girare la voce”. Afferma Giovanni Lamenza, Presidente Agd Italia.