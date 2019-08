Crotone, manufatti abusivi: la municipale denuncia 14 persone

Controlli del territorio da parte della polizia municipale di Crotone che hanno portato anche al sanzionamento di due ambulanti di frutta

CROTONE – Densa l’attivitĂ di controllo da parte della polizia municipale di Crotone diretta dal comandante Antonio Cogliandro. Durante il controllo del territorio sono stati segnalati all’AutoritĂ Giudiziaria 14 persone che non hanno ottemperato all’ordinanza di demolizione di manufatti costruiti abusivamente e che per tale motivo in precedenza erano stati denunciati sempre all’AutoritĂ Giudiziaria.

Inoltre, sono stati sanzionati n. 2 ambulanti di frutta T.L. e G.A. per 1032,00 euro ciascuno, perché esercitavano il commercio esponendo la merce su aree pubbliche.

Inoltre è stato sanzionato in pieno centro M. F. titolare di un esercizio pubblico per occupazione abusiva di suolo pubblico (strada e marciapiede). I controlli da parte della Polizia Locale continueranno nei prossimi giorni.



Furgone in sosta finisce contro autovettura

Un furgone in sosta in via Venezia improvvisamente, causa anche la pendenza della strada in quel tratto, si spostava ed andava a finire la sua corsa contro altro veicolo in sosta e precisamente una Fiat Lancia, il cui conducente, che si trovava all’esterno del veicolo, restava ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. E’ intervenuto  il 118 che ha trasportato il ferito presso il nosocomio per le cure del caso.