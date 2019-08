Donna data alle fiamme dal marito esce dal coma, Mattarella telefona al padre

Il presidente della Repubblica ha inteso esprimere la propria vicinanza e solidarietĂ alla famiglia di Maria Antonietta Rositani

ROMA – Antonietta Rositani dopo mesi in cui si trovava in stato vegetativo è uscita dal coma da pochi giorni. E’ vigile, ma resta ricoverata in rianimazione. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato oggi a Carlo Rositani, il padre della mamma 42enne Maria Antonietta Rositani. Una telefonata che il capo dello Stato ha voluto fare dopo aver ricevuto ieri una lettera in cui l’uomo chiede giustizia per la figlia, da quattro mesi in ospedale in seguito al tentato omicidio da parte del marito lo scorso 12 marzo quando incendiò la sua auto. “Ha squillato il telefono e ho visto che era un numero sconosciuto che mi stava chiamando. Quando ho risposto mi sono emozionato: era il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”, ha raccontato Rositani in serata. “Vorrei ringraziare il presidente Mattarella per la sua vicinanza – ha aggiunto -, per avermi chiamato, per essersi interessato delle condizioni di salute di Maria Antonietta”. Il capo dello stato, ha aggiunto Rositani, “mi ha chiesto come stava mia figlia, mi ha detto di non preoccuparmi che c’era lui vicino a me e abbiamo parlato per circa 15 minuti. Ha detto di conoscere giĂ la storia di mia figlia e di essersi commosso quando ha letto la mia lettera”.