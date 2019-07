Collaboratore di giustizia interrogato dal pm parla di un incontro organizzato dal consigliere regionale Nicolò

REGGIO CALABRIA – La politica trasformata in incontri tra affiliati. “Sembrava un summit, non sembrava una riunione elettorale…“. Così il collaboratore Enrico De Rosa, interrogato il 20 ottobre 2014 dal pm della Dda di Reggio Calabria Stefano Musolino, commenta una cena organizzata dal consigliere regionale Alessandro Nicolò. “A Saline, in un agriturismo – racconta De Rosa – Alessandro fece una cena, Alessandro Nicolò, dove c’era anche Demetrio Berna, c’eravamo io e c’era Ferlito, e c’erano tutti i ragazzi della cosca… tutti i Presto, una cosa incredibile… Sembrava un summit, non sembrava una riunione elettorale”.

Intanto il presidente di Ance Calabria Francesco Berna tra le persone arrestate nell’ambito dell’operazione della Polizia di Stato a Reggio Calabria si è autosospeso da tutti gli incarichi all’interno dell’associazione. Lo comunica l’Ance in una nota: “In attesa che la giustizia faccia il suo corso -si legge- l’imprenditore Francesco Berna, nel rispetto di quanto previsto dal Codice etico dell’Associazione, si è autosospeso da tutti gli incarichi associativi rivestiti nell’ambito del sistema”.