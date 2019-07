Operazione Libri, Sebi Romeo (Pd) è accusato di tentata corruzione

La medesima accusa pende nei confronti di Francesco Romeo maresciallo della Guardia di finanza e Concetto LaganĂ segretario del Pd di Melito Porto Salvo

REGGIO CALABRIA – Il capogruppo del Pd alla Regione Calabria Sebi Romeo, ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Libro Nero”, è accusato di tentata corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Assieme a Romeo analogo provvedimento, per il medesimo reato, è stato emesso nei confronti di Francesco Romeo maresciallo della Guardia di finanza e Concetto LaganĂ segretario del Pd di Melito Porto Salvo. Dall’indagine coordinata dalla Dda di Reggio Calabria è emerso che il sottufficiale avrebbe avvicinato ed incontrato di persona l’esponente politico per il tramite di LaganĂ allo scopo di rivelare al consigliere regionale e capogruppo del Pd alla Regione notizie riservate su attivitĂ di indagine che lo riguardavano, in cambio di favori personali.