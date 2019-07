Operazione Libri: tra gli arrestati c’è il presidente di Ance Calabria

Berna, che ha 47 anni, imprenditore del settore edilizio, immobiliare e della ristorazione, con l’accusa di associazione mafiosa

REGGIO CALABRIA – C’è anche Francesco Berna, presidente di Ance Calabria, l’associazione dei costruttori edili che fa capo a Confindustria, tra le persone arrestate nell’ambito dell’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, contro la cosca Libri, che ha portato all’arresto di 17 persone, 12 in carcere e 5 ai domiciliari. Berna, che ha 47 anni, imprenditore del settore edilizio, immobiliare e della ristorazione, con l’accusa di associazione mafiosa. Arrestato anche il fratello Demetrio di 46 anni in passato consigliere comunale e assessore nel Comune di Reggio Calabria. Secondo quanto riferito dagli inquirenti i fratelli Berna sarebbero “diretta espressione della cosca Libri” e “in quanto tali, da un lato hanno sempre goduto della protezione dei soggetti apicali della citata consorteria di ‘ndrangheta, riuscendo ad avviare e far crescere in modo esponenziale le proprie attivitĂ imprenditoriali, dall’altro l’hanno, a loro volta, finanziata”.