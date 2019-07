Calabria, Cis e protocolli legalità: piena disponibilità di Morra

In Italia ci sono sei scioglimenti di Aziende sanitarie per infiltrazioni mafiose: in cinque casi si trattava di aziende sanitarie calabresi

CATANZARO – “Ho dato con grande entusiasmo tutta la mia disponibilità per fornire gli strumenti di competenze e di conoscenza in mio possesso, proprio perché provengo da questi territori, al fine di fare prevalere la legalità . Ricordo un dato su tutti: in Italia ci sono stati sei scioglimenti di Aziende sanitarie per infiltrazioni mafiose: in cinque casi si trattava di aziende sanitarie calabresi“. Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, presente all’avvio dei Contratti istituzionali di sviluppo di Catanzaro, Cosenza e Crotone per la cui stipula in Calabria ma anche altrove saranno previsti dei protocolli di legalità .

“L’esperienza – ha aggiunto Morra – ci insegna che bisogna essere particolarmente attenti. Se poi non ricordo male, proprio qualche mese fa la responsabile dell’anticorruzione della Regione Calabria è stata ahimè arrestata per corruzione, bisogna ricordare la massima evangelica: essere pacifici come colombe ma prudenti come serpenti. In ogni caso credo che si debba apprezzare lo spirito di questa iniziativa anche perché la Calabria, o per meglio dire le Calabrie, sono rappresentate da territori assai frastagliati in cui le comunità umane sono dislocate in centri molto spesso demograficamente assai piccoli. E nell’ottica della spesa pubblica si è spesso preferito privilegiare il centro demograficamente più rilevante forse anche perché era quello elettoralmente più interessante”.

“Oltre al fatto che tutti grazie a come sono stati pensati questi strumenti – ha sostenuto ancora Morra – potranno dire la loro. C’è da rilevare che l’attenzione viene spostata sulla qualità del progetto che deve rispondere ad alcune caratteristiche. In particolare, la strategicità e la visione di lunga gittata in modo da evitare incompiute”.