Abusivismo: sequestrato fabbricato in costruzione a Isola

I carabinieri forestali hanno scoperto un fabbricato del tutto abusivo a Le Castella. L’opera, in stato di avanzata esecuzione, è stata posta sotto sequestro

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Il provvedimento è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria. Ai carabinieri forestali della stazione Crotone non era sfuggito il manufatto in corso di costruzione, realizzato con laterizi a faccia vista, di ottima fattura, nella fascia di rispetto di un corso d’acqua soggetta a vincolo paesaggistico. È stato sollecitato così l’intervento dell’ufficio tecnico comunale che ha certificato l’inesistenza di atti legittimanti l’edificazione. I militari hanno quindi proceduto al sequestro. Il proprietario del terreno è stato denunciato all’autorità giudiziario per violazioni della normativa edilizia e di quella paesaggistica.