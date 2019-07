Crotone, esplode serbatoio autocarro in pieno centro

In grave pericolo l’incolumitĂ dei cittadini, le fiamme minacciavano abitazioni e un cavo della rete elettrica

CROTONE – Ore 10:40 circa tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone sono intervenute in Via dei Gelsomini, localitĂ Margherita, per un incendio autocarro. Sul posto la situazione si presentava critica: il mezzo, giĂ interessato dalle fiamme, si trovava in prossimitĂ di alcune abitazioni. Un cavo della rete elettrica era stato tranciato dal cassone durante lo scarico, lo stesso urtando al mezzo ha causato l’innesco e la successiva esplosione del serbatoio originando l’incendio.

Anche la squadra boschiva dei vigili del fuoco è intervenuta in supporto ai colleghi per estinguere l’incendio delle sterpaglie circostanti.

Sul posto presente la polizia di Stato per quanto di competenza e i tecnici Enel per il ripristino della rete elettrica.

Non si sono registrati danni a persone